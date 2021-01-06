تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

تعود بطولة الدوري الإنجليزي مرة أخرى للانطلاق، يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، في ظل توقف البطولة لإقامة مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتنطلق البطولة من الجولة 18، حيث يستضيف شيفيلد يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد، ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على بيرنلي، فيما يواجه إيفرتون نادي ساوثهامبتون.

وتستأنف باقي المباريات يوم الأربعاء 13 يناير، حيث يواجه مانشستر سيتي ضيفه برايتون، ويحل توتنهام ضيفاً على أستون فيلا.

كما يواجه آرسنال نظيره كريستال بالاس، مساء الخميس 14 يناير، فيما سيتم تأجيل باقي المباريات، بسبب بطولة الكأس.

وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل بداية الجولة 18.

1- ليفربول 33 نقطة.

2- مانشستر يونايتد 33 نقطة.

3- ليستر سيتي 32 نقطة.

4- توتنهام 29 نقطة.

5- مانشستر سيتي 29 نقطة.

6- ساوثهابمتون 29 نقطة.

7- إيفرتون 29 نقطة.

8- أستون فيلا 26 نقطة.

9- تشيلسي 26 نقطة.

10- وست هام يونايتد 26 نقطة.

11- آرسنال 23 نقطة.

12- ليدز يونايتد 23 نقطة.

13- وولفرهامبتون 22 نقطة.

14- كريستال بالاس 22 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.

16- بيرنلي 16 نقطة.

17- برايتون 14 نقطة.

18- فولهام 11 نقطة.

19- وست بروميتش ألبيون 8 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد نقطتين.

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