نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية أن أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني دخل دائرة اهتمامات الأهلي أثناء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات المحمدي على الأهلي والمدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته.

وشهدت الفترة الماضية تعثر مفاوضات الأهلي من أجل التعاقد مع كريم فؤاد نجم فريق النجوم المعار إلى صفوف إنبي.

ويطمح بيتسو موسيماني في تدعيم صفوف القلعة الحمراء بصفقة قوية في مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة.

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