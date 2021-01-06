تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس مساء اليوم، الأربعاء يناير، ضيفاً على ملعب سان سيرو، لمواجهة نظيره ميلان، في قمة مواجهات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.





ويسعى يوفنتوس لتحقيق الإنتصار على ميلان المتصدر، وإلحاق أول هزيمة له على مستوى بطولة الدوري هذا الموسم.





ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة، مقابل 37 نقطة للروسونيري المتصدر، علماً بأن يوفنتوس يمتلك مباراة مؤجلة.





ومن المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فوتشيك تسيزني.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – دانيلو.

خط الوسط: فيديريكو كييزا – آرون رامزي – رودريجو بيتنانكور – أدريان رابيو – ديان كولوسيفيسكي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.





تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.