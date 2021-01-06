مدرب الإسماعيلي السابق: الإدارة لم تتعاقد مع لاعبين على المستوى المطلوب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

أكد البرازيلي ريكاردو مدرب الإسماعيلي السابق أن السبب الرئيسي لسوء نتائج الدراويش،  هو عدم التعاقد مع لاعبين على المستوى المطلوب.

 

وقال ريكاردو فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "وافقت على التعاقد مع فخر الدين بن يوسف وآري بابل فقط وباقي اللاعبين انضموا بناء على قرار من لجنة الكرة".

 

وأضاف: "لا أعترف بالتعاقد مع لاعبين عن طريق الفيديو والإدارة تعاقدت مع لاعبين فى مستوي أقل من المطلوب".

 

ووقع الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات الدورى العام.

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