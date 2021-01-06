مدرب الإسماعيلي السابق يكشف كواليس إقالته من تدريب الدراويش

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أن إقالته جاءت مفاجأة بعد أن تلقى رسالة بالاستغناء عن خدماته عبر جروب واتس آب اللاعبين.

 

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك لاعبون انضموا بشكل متأخر للغاية قبل بداية الموسم الجاري بأيام قليلة وفترة الإعداد لم تكون جيدة للغاية بسبب ملعب التدريب الصغير".

 

وأضاف: "اللاعبين كان لديهم الدافع لتحقيق نتائج جيدة ولكن الإدارة لم تساعد على تحقيق أهدافنا والفريق لم ينجح حتى الآن بعد رحيلي".

 

ووقع الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات الدورى العام.

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