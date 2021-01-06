راموس يمهد الطريق أمام اللعب مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.


وقال جوسيب بيدريرول أثناء تقديمه لبرنامجه التشيرنجيتو الإسباني:"سيرجيو راموس قال لفلورنيتيو بيريز أن مسئولي باريس سان جيرمان أخبروه بأنهم سيشكلون فريقًا معه ومع ميسي وأنه سيستمع للعروض المقدمة له".


وأضاف:"عندما أخبر راموس فلورينتينو بيريز بأنّ يمتلك عرض من باريس سان جيرمان كان هذا في محل إقامة الفريق في إلتشي وقبل ساعتين ونصف من تلك المباراة وكان اجتماعًا ودياً".


واختتم جوسيب بيدريرول حديثه قائلاً:"في هذا الاجتماع راموس أخبر بيريز بأنّه لن يقبل بعرض ريال مدريد. وبعدما تحدث عن عرض باريس سان جيرمان قال له بيريز بأنه لا يعتقد أن يصل له عرض هكذا دون أن يتحدث باريس سان جيرمان معه".

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