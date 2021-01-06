عاجل.. إغلاق 4 طرق صحراوية وطريق زراعي بسبب الشبورة المائية



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق طريق العلمين الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.كما أغلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.