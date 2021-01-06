ميدو: جمهور الزمالك بيفهم كرة.. والأبيض يجري في دمائنا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

 

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن حبه الشديد لنادي الزمالك، وفخره بانتمائه له، في ذكرى تأسيسه يوم الخامس من شهر يناير 1911.

 

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن نادي الزمالك دائما مختلف، مشيرا إلى أن المصريون في بدايته رفضوا أن يكون نادي للأجانب فقط، فأصبح المختلط، ثم في عام 1917 كانت أول انتخابات إدارة ليصبح النادي بالكامل تحت إدارة مصرية خالصة.

 

وأشار إلى أن أن جمهور نادي الزمالك مختلف أيضا، نظرا لأنه بيفهم كرة صح، موضحا أن المشجع الذي يفهم كرة يساوي 20 من المشجعين فقط دون فهم.

 

وأكد أن الزمالك يجري في دماء كل من ينتمون للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن البعض لا يعلم أنهم يحبون الزمالك أكثر من أنفسهم، وأن الزمالك هو بيتهم الأساسي.

 

وتابع، "أول شيء تعلمناه في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، هو أن الجميع يتمنى أن يكون في مكاننا".

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