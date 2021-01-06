برشلونة يجدد عقد نجمه حتى 2023

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قام بتجديد عقد نجم خط وسط الفريق الشاب ريكي بويج.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة البلوجرانا قامت بتجديد عقد بويج حتى عام 2023 وذلك بغض النظر عن الإدارة المقبلة أو حتى إسم المدير الفني الذي سيكون مع الفريق سواء إستمر الهولندي رونالد كومان أو جاء مدير فني آخر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لن يُعلن عن هذا القرار لأن الإتفاق كان في عام 2018 أن يكون العقد حتى 2021 مع خيار التجديد لمدة موسمين آخرين وهذا ما تم بالفعل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات بويج على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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