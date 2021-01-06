ريكاردو: كثرة تغيير المدربين سبب انهيار الإسماعيلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

كشف البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي عن طلبات إدارة الفريق في أول اجتماع له مع رئيس النادي.

 

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "وعود إدارة الإسماعيلي تبخرت بعد مرور الوقت وهذا امر سييء للغاية لا يجب أن يمون فى الانديو الكبيرة وواجهت صعوبات عديدة خلال قيادتي للفريق".

 

وأضاف: "كنت أرغب فى تقديم شييء أفضل من الموسم الماضي ولكن الإدارة لم تساعدنا عاى تحقيق ذلك بسبب السياسة المتبعة".

 

ووقع الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في خامس جولات الدورى العام.

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