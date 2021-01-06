فعاليات سينمائية بين المركز القومي للسينما وساقية الصاوي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


تفتتح اليوم الأربعاء الموافق ٦ يناير فعاليات سينمائية ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع صاقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بداية من اليوم و حتي نهاية يناير ، علي أن تقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوى و تقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة "شاهندة محمد علي" و يتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام  إنتاج المركز القومي للسينما،

وسوف يعرض اليوم كل من فيلم "إسكندر" للمخرج" رامى الجابرى" و فيلم "صندوق الدنيا" للمخرجة " مروة كامل"
و فيلم "الحلم" للمخرج " عبد العزيز حشاد" و فيلم " ورقة شجر" للمخرج بشارة شكري.

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