مصطفى شردي: اتفاق المصالحة الخليجية ليس وليد الصدفة.. ومصر لن تتنازل عن مطالبها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، على توقيع مصر على بيان العلا لتحقي المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر برعاية كويتية.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "هذا الاتفاق يبين اننا شارين، وأنه سيكون هناك علاقات جيدة مع جميع الدول العربية".

وأضاف "لا أظن أن مصر ستوافق على شيء لا يحقق المطالب المصرية، وهذا الاتفاق ليس وليد الصدفة ولابد أن يكون سبقه مفاوضات بين الأطراف المعنية وأخذت فترة طويلة".

وتابع "هذا الاتفاق خطوة إيجابية في إطار اهتمام مصر بالسياسة الخارجية لها، ولن تتنازل مصر عن مطالبها وستكون حريصة على متابعة ما تم الاتفاق عليه فعلًا وقولًا وأعتقد أن العلاقات كانت ستعود بشكل أو بآخر لأن قطر في النهاية دولة عربية.

اقرأ ايضًا..

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة الخليجية الـ 41 انعقدت في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية اليوم، وشاركت مصر بها بوفد برئاسة وزير الخارجية السفير سامح شكري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الخارجية المصرية أصدرت بيان أكدت خلاله على حرص مصر على التضامن بين الرباعي العربي متمثل في مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بتكاتف الصف وإزالة الشوائب بين الدول العربية".

وتابع، أن مصر دولة كبيرة، ونحن دولة سلام، ولن تكون مصر سبب في عدم التئام وحدة الأراضي العربية، ولن تكون مصر عقبة في العمل العربي المشترك أبدًا بشرط الحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن هذه المصالحة جاءت نتيجة جهود واتصالات من قبل الوسطاء استمرت لمدة عام كامل.

وعقب "الديهي"،: "المياه عادت لمجاريها لكن هل هذه المياه صالحة للشرب، فعلينا أن نترك الخبراء لتحليل المياه وتوضيح حقيقة الأمر لنا فيما بعد".

أخبار تهمك

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن مطلب مصر الأساسي للمصالحة مع قطر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ 43 دقيقة

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

03:49 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى