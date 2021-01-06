مصطفى الفقي يكشف عن مطلب مصر الأساسي للمصالحة مع قطر (فيديو)
الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:11 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في وقت سابق على ضرورة المحاسبة، وعدم إيواء الإرهابيين في الدول الشقيقة.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر لم تضع شرطًا للمصالحة ولم تضع نفسها عقبة أمام إتمامها، لافتًا إلى أن مطلب مصر الأساسي ألا يتم إيواء عناصر إرهابية على أراضي دولة شقيقة مثل قطر.
وأشار إلى أن الملك فهد كان يرحب بوجود مصر في أي تحالف عربي، مؤكدًا أن مصر لا تحب التدخل في شؤون الآخرين على مدار تاريخها، وأن المصالحة أكبر حدث عربي بدأ به 2021.
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