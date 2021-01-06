تعليق ناري من أحمد موسى بعد المصالحة الخليجية مع قطر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق الإعلامي أحمد موسى، على توقيع مصر على بيان العلا ضمن المصالحة الخليجية مع الدولة القطرية.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قطر وقعت على اتفاقيتين من قبل في العامين 2013 و2014 ولكنها لم تلتزم بما جاء فيهما، مردفا "إن عدتم عدنا".

وأضاف أن مصر لم نتنازل عن شئ من المبادئ المصرية والشروط الـ 13، مؤكدا أنه لن يتم حذف أي شرط وسيتم تنفيذها عاجلا أم أجلا.

وأشار موسى إلى أنه على مدار عام كامل يتم البحث في كيفية حلحلة الأزمة بين الرباعي العربي مع قطر، مؤكدا أن نتاج العام الكامل من التباحث هو إعلان قمة العلا.

وأردف: أن قطر وإعلامها تحت الرقابة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة هل ستلتزم الدوحة بقمة العلا وتكف وإعلامها حتى الذي تموله ويبث من تركيا، عن مهاجمة الدولة المصرية أم لا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الكثيرين يروون ما حدث اليوم في قمة العلا خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر لم ولن تنسى شهداءها.

وأكد موسى، أنه لا يطمئن لقطر ويهاجم والد تميم منذ العام 2005، مشيرا إلى أنه لن يغير موقفه بعد 16 عاما ولن يعطيهم الامان مطلقا.

وأوضح موسى، أنه لن يتم السماح لقطر وأذرعها الإعلامية الإرهابية أن تتدخل في شئون أي من الدول العربية بداية من اليوم، موضحا أن الأذرع الإعلامية القطرية موقفها تغير تجاه السعودية. واختتم أن فتح الأجواء المصرية والعربية أمام قطر مرتبط بحسن نوايا الدوحة.

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