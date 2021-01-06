تعرف على مباريات الجمعة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة المباريات التالية :





(1) - طنطا X منتخب السويس





يخوض فريق طنطا بقيادة المدير الفني رضا عبد العال، مواجهة قوية على ملعبه أمام فريق منتخب السويس، بقيادة أشرف خضر.

ويدخل طنطا اللقاء برصيد 6 نقاط، بالمركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة مع الزرقا، بينما يحتل السويس المركز الخامس برصيد 11 نقطة، وشهدت الجولة السابقة، تعادل طنطا خارج ملعبه مع القناة بدون أهداف، كما تعادل منتخب السويس مع المريخ بنفس النتيجة.





(2) - المريخ X نادي Z





يواجه فريق المريخ البورسعيدي بقيادة أحمد ياسين، نظيرة فريق نادي Z بقيادة أسامة نبية، بملعب المريخ، في مواجهة هامة لكلا الفريقان، حيث يتواجد المريخ بالمركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المنافس المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الداخلية.

وأسفرت الجولة السابعة عن تعادل المريخ مع السويس بدون أهداف، وسقوط زد أمام بتروجت بثنائية بيضاء.















ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 13 نقطة

2- زد إف سي 12 نقطة

3- الداخلية 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- كوكاكولا 7 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط

جولة مثيرة ومرتقبة تنتظرها المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 8 يناير - بإقامة ثماني مواجهات قوية.