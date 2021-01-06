عضو لجنة الفيروسات: الصحة توفر كافة الاحتياطات لتوفير الأكسجين بجميع المستشفيات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن وزارة الصحة قامت بوضع كافة الاحتياطات لتوفير الأكسجين ومراقبة الإمداد الخاص بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأضافت "وجيدة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات من أجل توفير المخزون من الأكسجين من أجل توفير الخدمات للمرضى ودعم الأطقم الطبية.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات متوازية ومتوازنة لتوفير اللقاح من مصادر عدة، موضحة أنه تم الاتفاق على توفير اللقاح الصيني ولقاح استرازينكا وفقًا لتوصيات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

هذا وقد أعلنت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 813 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و7918 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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