الشاب خالد يعد جمهوره المصري بمفاجأة قريبا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر


كشف نجم الراي الجزائري الشاب خالد، عن تطلعه لإقامة حفل غنائي قريبا بمصر بعد انتهاء أزمة وباء "كورونا" المستجد.

وعبر في تصريحات تلفزيونية، عن أمله الشديد ان نتتهي في جائحة "كورونا" على خير وأن يعم السلام والمحبة العالم بأسره

ولفت الانتباه إلى أنه يحب الشعب المصري ويبادله نفس الشعور، موضحًا أنه تتملذ على يد مدرس مصري يكن له كل تقدير واحترام.

يذكر أنه انتشرت مؤخرًا شائعات أفادة بوفاة الشاب خالد، فيما سارع النجم العالمي بنفيها.

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