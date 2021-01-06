وزيرة التضامن الاجتماعي: في هذه الحالة فقط سيتم غلق الحضانات بالكامل

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أوضحت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار غلق الحضانات هو قرار يتفاعل مع مستجدات أرقام إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.



وأضافت "نفين" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك 14 ألف حضانة مرخصة في مصر، منذ بداية الجائحة وقرار عودة تشغيل الحضانات بعد إغلاقها تم فتح 1500 حضانة بعد قرار عودة التشغيل بنسبة 50%.



وأشارت إلى أنه بعد قرار التشغيل بنسبة 100% تم فتح 4200 حضانة، مؤكدة أن هناك رقابة شديدة على هذه الحضانات وعدد الحالات التي أصيبت وصلت إلى 11 حضانة على مستوى الجمهورية.



وأوضحت أنه الآن تم اتخاذ قرار بتخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، قابلة للغلق في حال تكررت الإصابات وسيكون هذا بالتنسيق مع مجلس الوزراء خاصة أن هذا القرار قد يتبعه قرار للمرأة العاملة التي لديها أطفال يقل سنها عن 6 سنوات.



هذا وقد أعلنت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 813 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و7918 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.