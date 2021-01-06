الفقي: مشاركة مصر في القمة الخليجية تعني أنها مع الدول العربية بكل الأوقات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المصالحة العربية أتت في توقيت غاية في الأهمية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة ولا أحد يعلم ماذا سيفعل بايدن، لافتًا إلى أن حضور وزير الخارجية المصري قمة العلا تكريم لمصر ودورها.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مشاركة مصر في القمة الخليجية تعني أن مصر مع الدول العربية في كل الأوقات، لافتًا إلى أن العرب إخوة ولكن دول الخليج أشقاء.

وتابع: "بنيت توقعاتي للمصالحة العربية بأن دول الخليج بها تشابه كبير في التاريخ ولا يمكن للخلاف أن يستمر طويلًا"، لافتًا إلى أنه لم تكن هناك دولة قائدة بادرت بالعداء في الأزمة مع قطر.

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