نفين القباج: إصابة 4 حالات فقط من دور المسنين خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:59 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
شيماء حسن
قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر لتعقيم دور رعاية المسنين مع المتابعة الصحية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.

وأضافت "نفين" في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك 1300 مؤسسة رعاية سواء دار مسنين أو دار أيتام وغيرها.

وأكدت أن هناك إجراءات مشددة لتوفير الحماية والرعاية لهؤلاء المسنين خاصة أنهم الفئة المعرضة أكثر للإصابة وهي من الفئات الأكثر خطورة والتي قد ينتج عنها مضاعفات.

وأوضحت أن إجمالي عدد المسنين في دور الرعاية يصل إلى 5300 مسنًا لم يصب منهم سوى أربع حالات في الموجة الأولى وتوفت وكانت أعمارهم ثلاثة فوق الـ80 وحالة فوق الـ70، ولكن لم يصب أي منهم حتى الآن في الموجة الثانية.

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وزيرة التضامن نيفين القياج بوابة الفجر الفجر

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