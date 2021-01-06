نفين القباج: إصابة 4 حالات فقط من دور المسنين خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر لتعقيم دور رعاية المسنين مع المتابعة الصحية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.





وأضافت "نفين" في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك 1300 مؤسسة رعاية سواء دار مسنين أو دار أيتام وغيرها.





وأكدت أن هناك إجراءات مشددة لتوفير الحماية والرعاية لهؤلاء المسنين خاصة أنهم الفئة المعرضة أكثر للإصابة وهي من الفئات الأكثر خطورة والتي قد ينتج عنها مضاعفات.



