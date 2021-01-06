متحدث الصناعة يزف خبرًا سارًا حول طريقة استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

كشف الدكتور ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة، تفاصيل مبادرة تحويل إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة هي مباردة رئاسية، قائلًا: "هذه المبادرة تهدف لمساعدة المواطن المصري في استبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي".

وتابع "جابر"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف في أول عام 40 ألف سيارة، وخلال الـ3 سنوات نستهدف 250 ألف سيارة ما بين إحلال سيارات قديمة بأخرى جديدة، وتحويل السيارات التي تعمل بالنزين للعمل بالغاز

ولفت إلى أن المبادرة تتيح للمواطن تسديد قيمة السيارات على مدى يصل لـ10 سنوات بفائدة لا تزيد عن الـ3%، والهدف من هذا عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

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