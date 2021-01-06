بسبب حرص أسرته الزائد عليه.. كشف غموض انتحار طالب شنقًا بـ"تلفيحة" في بني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف، واقعة إقدام طالب بقرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا، على الإنتحار شنقًا بإستخدام "تلفيحة" بسبب حرص أسرته الزائد عليه، ومنعه من الخروج من المنزل.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوصول "عبدالله م.ي.ع" 15 سنة، طالب، مقيم قرية قاي بمركز إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة إقدامه على الإنتحار شنقًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من تحريات الرائد احمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، وأقوال أهليته، أن الطالب المتوفي أقدم على الإنتحار شنقًا بسبب حرص أسرته الزائد عليه، ومنعه من الخروج من المنزل، ما أصابه بحالة نفسية سيئة تسببت في إقدامه على التخلص من حياته.

وأكدت أسرة الطالب في أقوالها أمام مدير نيابة إهناسيا، أن نجلهم تأخر داخل غرفته عن المعتاد، وبدخولهم عليه وجدوه معلقًا بسقف الغرفة بإستخدام بإستخدام "تلفيحة" وفي حالة فقدان تامة عن الوعي، فقاموا بنقله لمستشفى إهناسيا وبفحصه بمعرفة الدكتور حسين، مدير المستشفى، تبين وفاته وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن الجثة، بناءٍا على تقرير مفتش الصحة المختص.

أخبار تهمك

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 15 ساعة

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن مطلب مصر الأساسي للمصالحة مع قطر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

03:49 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى