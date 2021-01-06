كاتب سعودي: الموقف المصري من المصالحة عقلاني وحكيم (فيديو)
الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:21 ص
أمنية فوزي
قال حسن شبكشي، الخبيرالاقتصادي والكاتب الصحفي السعودي، إن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي كان سابقة خطيرة لوجود علاقات تاريخية بين دول المجلس.
وأضاف "شبكشي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوضع الاقتصادي بعد فيروس كورونا فرض نفسه في إتمام المصالحة، لافتًا إلى أن القلق من المجهول القادم سبب رئيسي في وجود نوايا عربية للمصالحة.
ولفت إلى أن سعر برميل البترول وصل إلى 50 دولارًا فور إتمام المصالحة، وهذا أعلى سعر منذ شهور، منوهًا بأن دول الخليج العربي بجانب مصر يتحدوثون لغة واحدة ضد إيران.
وأكد أن المصالحة العربية بمثابة رسالة وصلت إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأن هناك دروس كثيرة في هذه التجربة يجب الاستفادة منها حتى لا نقع في مثل هذه الأزمة مجددًا.
وأشار "شبكشي"، إلى أن الموقف المصري موقف عقلاني وحكيم ويراعي المصلحة العامة والأمن القومي العربي والمصالح القومية العربية، وهذه قمة العقلانية، مؤكدًا أن الخطاب الإعلامي يجب أن يتغير وألا يتدخل في شؤون الدول، وأنه يجب التخلص من الكائنات الطفيلية مثل جماعة الإخوان وحزب الله وداعش وغيرها.
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