كاتب سعودي: الموقف المصري من المصالحة عقلاني وحكيم (فيديو)

قال حسن شبكشي، الخبيرالاقتصادي والكاتب الصحفي السعودي، إن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي كان سابقة خطيرة لوجود علاقات تاريخية بين دول المجلس.





وأضاف "شبكشي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوضع الاقتصادي بعد فيروس كورونا فرض نفسه في إتمام المصالحة، لافتًا إلى أن القلق من المجهول القادم سبب رئيسي في وجود نوايا عربية للمصالحة.





ولفت إلى أن سعر برميل البترول وصل إلى 50 دولارًا فور إتمام المصالحة، وهذا أعلى سعر منذ شهور، منوهًا بأن دول الخليج العربي بجانب مصر يتحدوثون لغة واحدة ضد إيران.





وأكد أن المصالحة العربية بمثابة رسالة وصلت إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأن هناك دروس كثيرة في هذه التجربة يجب الاستفادة منها حتى لا نقع في مثل هذه الأزمة مجددًا.



