أول تعليق من"السياحة" على عودة حركة الطيران مع قطر بعد المصالحة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

شددت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لمنع انتقال العدوى، متمنية عدم زيادة الإصابات والعودة إلى الإغلاق الذي أثر على الاقتصاد الفترة السابقة.

وتابعت "شلبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن وزارة السياحة عندما تكتشف أي مخالفات لإجراءات، يتم توقيع العقوبات الصارمة على المنشئات المخالفة دون أي تهاون.

ولفتت إلى ان وزارة السياحة في انتظار الضوابط التي ستعلن عنها المملكة العربية السعودية لعودة العمرة مرة اخرى، معقبة:" لحد دلوقتي الضوابط المعلنة ليست في صالح أي معتمر مثل المعتاد".

وأضافت أن وزارة السياحة مع الطيران قامت بمبادرة لتسجيع السياحة الداخلية، في ظل تأجيل الامتحانات، مشيرة إلى ان هناك تخفيضات على الطيران تصل لـ50%.

وفي سياق اخر اكدت نائب وزير السياحة، أنه لا توجد أي اخبار عن عودة الخطوط الجوية القطرية لمصر بعد انباء المصالحة، معقبة: "هذا الموضع يتبع مصر للطيران، وأنباء المصالحة ما زالت تتداول اليوم، وبإذن الله سيتم الإعلان عن هذه المعلومات في حينها من الجهات المعنية".

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