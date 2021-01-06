مانشستر سيتي يخطط لخطف راموس في الصيف المقبل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد على الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي سيراقب عن قرب تطور مستقبل راموس وذلك تحسبًا للتعاقد معه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وألمحت الشبكة العالمية أن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن راموس يمتلك عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي كما أن النجم الإسباني سيفكر بجدية في العروض المقدمة من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة العالمية أنه هناك خلافات إقتصادية بين ريال مدريد وراموس، حيث يرغب راموس في الحصول على أكثر من 15 مليون يورو سنويًا ولكن مسئولو الملكي ليسوا على إستعداد لدفع هذا المبلغ بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

خطة زيدان لهازارد في ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار سارة في برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة

أول تحرك من الأهلي لعودة عمار حمدي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يرفض تدعيم الأهلي في هذا المركز

منذ أقل من ساعتين

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

منذ ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

11:31 م

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

08:29 م

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى