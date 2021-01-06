مانشستر سيتي يخطط لخطف راموس في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد على الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي سيراقب عن قرب تطور مستقبل راموس وذلك تحسبًا للتعاقد معه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وألمحت الشبكة العالمية أن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن راموس يمتلك عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي كما أن النجم الإسباني سيفكر بجدية في العروض المقدمة من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة العالمية أنه هناك خلافات إقتصادية بين ريال مدريد وراموس، حيث يرغب راموس في الحصول على أكثر من 15 مليون يورو سنويًا ولكن مسئولو الملكي ليسوا على إستعداد لدفع هذا المبلغ بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.