نجم برشلونة على أبواب خيتافي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

توصل نادي برشلونة الإسباني، لإعارة نجم الفريق لصفوف فريق خيتافي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب ما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كارليس آلينيا، لاعب وسط برشلونة، بات على أعتاب الانضمام لفريق خيتافي، على سبيل الإعارة.

وأضافت: "الناديان لم يُنهيا الاتفاق بينهما حتى الآن، ومن المتوقع أن يكتمل في الساعات القليلة المقبلة، وينوي اللاعب أن يكون قادرًا على اللعب مع فريقه الجديد، في نهاية الأسبوع ضد إلتشي".

وتابعت: "ألينيا كان لديه عرض آخر من الليجا، وثالث من الدوري الإيطالي، لكنه اختار خيتافي، حيث سيلعب بجانب صديقه السابق مارك كوكوريلا، الذي زامله لسنوات في فئات الناشئين ببرشلونة".

يُذكر أن ألينيا لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف ريال بيتيس، وقرر الرحيل هذا الشتاء حيث لم يحصل على فرصته تحت قيادة رونالد كومان، ويريد اللاعب الشاب إظهار قدراته واكتساب الخبرات ليتمكن من العودة إلى البارسا.

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