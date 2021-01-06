تعرف على الـ8 مباريات التي سيغيب عنها نجم بيراميدز بعد إيقافه

تعرض المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق بيراميدز، لعقوبة كبيرة أمس الثلاثاء، التي أقرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقررت اللجنة إيقاف محمود وادي 8 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرُها 100 ألف جنيه، بسبب تعديه على الحكم محمود ناجي بالسب.

وكان وادي تعرض للطرد أثناء مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من الدوري المصري، بعد تدخله العنيف على المدافع معاذ الحناوي، وتلفظ بالسباب للحكم بعد هذه الواقعة.

ويكشف "الفجر الرياضي" المباريات الثمانية التي سيغيب عنها مهاجم بيراميدز القادم مطلع الموسم من المصري البورسعيدي، وهم:

1- البنك الأهلي وبيراميدز، في الجولة السادسة.

2- بيراميدز ووادي دجلة، مؤجلة من الجولة الثالثة.

3- بيراميدز والمقاولون العرب، في الجولة السابعة.

4- الإسماعيلي وبيراميدز، في الجولة الثامنة.

5- بيراميدز وسموحة، في الجولة التاسعة.

6- الأهلي وبيراميدز، في الجولة العاشرة.

7- بيراميدز وإنبي، في الجولة الحادية عشر.

8- طلائع الجيش وبيراميدز، في الجولة الثانية عشر.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز في مباراتين ضد سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، وتعادل مع الزمالك، وخسر أمام الإتحاد السكندري.