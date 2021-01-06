"ضربه بحديدة".. مقتل سائق "توك توك" بسبب التحرش بفتاة في المريوطية

قُتل سائق توك توك، إثر التعدي عليه بقطعة حديدية، لمعاكسته فتاة بمنطقة المريوطية، غربي محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم، بوصول "محمد.ع"، 18 سنة، سائق "توك توك"، جثة هامدة إثر ضربه بقطعة حديدية في قلبه.





من جانبه، وجه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد طارق، وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه تحرش بفتاه، ومن ثم أخبرت الفتاة شقيقها الذي توجه إلى المجني عليه رفقة عدد من أصدقائه لمعاتبته على معاكسته شقيقته.





تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم توصلت إلى أنه حال معاتبة الشاب تعدى على شقيق الفتاة بالضرب "صفعه على وجهه"، ما آثار حفيظة أصدقاء شقيق الفتاة، وعلى إثر ذلك تعدى أحدهم ويدعى إيهاب.ال، 20 سنة بالضرب بقطعة حديدية، على الأول محدثا إصابته التي أسقطته جثة هامدة.



