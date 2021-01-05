موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي

أبدي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تمسكه بالتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، جناح فريق ماميلودي صن داونز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


ويرغب موسيماني في تدعيم الشق الهجومي للفريق، باللاعب سيرينو، الذي يجيد في جميع مراكز الهجوم الأربعة، سواء جناح أيسر أو أيمن، أو صانع ألعاب، بالإضافة إلى إجادته في المهاجم الصريح.


وأبلغ موسيماني مسؤولي الأهلي بتمسكه بضم سيرينو حتي الرمق الاخير، من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبة اللاعب بالقدوم إلي بطل أفريقيا واللعب بقميصه.


ويستعد الأهلي في محاولة جديدة من خلال عرض يبلغ قيمته 3.5 مليون دولار، من أجل التعاقد مع نجم صن داونز، خاصة في ظل توقف المفاوضات في الوقت الراهن بين الناديين.


يذكر ان الأهلي قدم آخر عرض رسمي بقيمة 2.5 مليون دولار، ولكن إدارة النادي الجنوب أفريقي طلبت 5 مليون دولار، من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

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