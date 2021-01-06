إغلاق محور 30 يونيو أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق محور 30 يونيو المتجة إلى محافظة الإسماعيلية وبورسعيد أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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