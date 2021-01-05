نجم إنتر ميلان يتلقى عرضين جديدين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه توجد بعض العروض الجديدة من أجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة.


وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن آياكس أمستردام الهولندي الذي لعب له إريكسن من الماضي يرغب في التعاقد مع النجم الدنماركي.


وأشارت الشبكة العالمية إلى أن إريكسن تواجد مع آياكس منذ عام 2009 حتى عام 2013 وشارك مع الفريق الهولندي في 163 مباراة، سجل خلالهم 32 هدفا وصنع لزملائه 65 تمريرة حاسمة ثم إنتقل إلى توتنهام الإنجليزي.


وأفادت الشبكة العالمية بأنه بالإضافة إلى آياكس فإن وولفرهامبتون الإنجليزي أيضًا يرغب في الحصول على خدمات النجم الدنماركي المميز.


وألمحت الشبكة العالمية أن إريكسن يعيش وضع معقد مع إنتر ميلان، حيث يشارك فقط في دقائق معدودة في بعض المباريات ولا يشارك في أي دقيقة في مباريات أخرى

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