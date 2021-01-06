بعد المصالحة مع الدوحة.. تامر امين: مصر عمرها ما كنت حجر عثرة أمام تقريب وجهات النظر

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قال الإعلامي تامر أمين، إن السنوات الثلاثة الماضية شهدت مقاطعة الرباعي العربي "مصر السعودية الإمارات والبحرين" للدوحة، بسبب الممارسات العدائية التي كانت تقوم بها قطر ضد الدول العربية.



وتابع "امين"، خلال تقديمه برنامج "اخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن اليوم شهد توقيع الرباعي العربي على اتفاق المصالحة، ومثل مصر في هذه المصالحة السفير سامح شكري وزير الخارجية الذي غادر الرياض بعد إتمام المصالحة، مشيرًا إلى أن هذه المصالحة حدثت على هامش اجتماع مجلس التعاون الخليجي.



وأشار إلى أن المصريين لديهم الكثير من الأسئلة حول المصالحة التي حدثت اليوم، معقبًا: "اللي حصل النهاردة، اوعى تعتقد انه وليد يوم وليلة، اوعى تعتقد اننا لحد أمبارح باليل كنت في مقاطعة، والنهاردة بقينا متصالحين، مفيش قرار في العلاقات الدولية انفعالي أو فوري".



وأضاف: "مصر عمرها ما كنت فرحانة بالمقاطعة، وعمرها ما دعت للمقاطعة العربية، وهذا الامر ليس وليد اللحظة، مصر تقود الوحدة العربية من اجل إحداث قوة عربية كبيرة لها شأن في العالم، ولكنها اتخذت قرار المقاطعة مع الدول العربي بناءً على ممارسات عدائية من الدوحة تجاه الدول العربية، مصر عمرها ما تكون حجر عثرة أمام المصالحة او تقريب وجهات النظر".

