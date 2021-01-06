أحمد علي الحجار يغنى لأنغام وسيمون ويهدى "حديث القاهرة" أحدث أغنياته

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
قدم الفنان الشاب أحمد علي الحجار مجموعة من الأغانى بصوته، وذلك خلال تواجده ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر خاصية الفيديو، كان فى مقدمتها أغنية "راحت ليالى" للنجمة أنغام، كذلك غنى "مش نظرة وابتسامة"، لسيمون.

كما أهدى أحمد علي الحجار برنامج "حديث القاهرة"، أحدث أغنياته وهى أغنية "اوصلني"، من ألبومه الجديد، حيث عرض البرنامج كليب "أوصلني" وهى كلمات حسام حداد، حفيد فؤاد حداد.

وأختتم الحجار البرنامج بغناء "طاير يا هوا"، وبعرض مقطع من احدى حفلات الحجار وهو يغنى "زرونى كل سنة مرة"، مع احدى المطربات الأمريكيات، كذلك روى تفاصيل غناءه فى حفل "الجرامى"، وهى احدى الحفلات الشهيرة فى الولايات المتحدة.

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