الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
فجر عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، مفاجأة من العيار الثقيل، إلى جماهير القلعة الحمراء، بشأن ضم الأوروجويانى جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع جاستون سيرينو من صن داونز، بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قبل التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا من نادي الجونة.

وقال القيعى في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، أن مسؤولي الفريق الأحمر فاوضوا سيرينو وبواليا فقط، ولا صحة عن الأسماء التي ارتبطت بالفريق.

وأكد القيعي، أن خزينة الأهلي لا تستطيع تحمل دفع 3 ملايين دولار راتباً سنويا للاعب واحد.

وأشار القيعي، أنه في المستقبل يستطيع الأهلي التعاقد مع سيرينو من صن داونز، وستكون الأمور أسهل من ذلك الوقت، ولن تتم الصفقة، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان سيرينو قد نشر صورة له خلال مباراة صن داونز مع الأهلي، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلًا: "ربما لا يكون اليوم أو غدًا.. لكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامي".

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