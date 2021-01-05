رفض المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الحديث عن الصفقات الجديدة المحتملة سواء خلال الميركاتو الشتوي، أو في الصيفي مع بداية الموسم المقبل، ولكن أقر بوجود محادثات مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي، من أجل تدعيم صفوف الفريق.



وأكد بوكيتينو الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحافي الأول له كمدرب للفريق الباريسي: "الوقت ليس مناسباً للحديث حول شائعات" يقصد الصفقات الجديدة.



وارتبط النادي الباريسي بأسماء العديد من النجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سرخيو راموس والدنماركي كريستيان إريكسن والإنجليزي ديلي ألي.



ورفض المدرب الأرجنتيني مراراً التطرق لهذه الأمور: "كل هذه الشائعات يجب وضعها جانباً للأيام المقبلة".



إلا أن مدرب توتنهام هوتسبر السابق أقر بأنه على تواصل دائم مع المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو، حيث يرى أنه من "المنطقي أن يمتلك فريق بحجم باريس سان جيرمان كتيبة قوية من اللاعبين"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يثق في اتخاذهم "أفضل القرارات لصالح النادي" من أجل "محاولة تحقيق الأهداف".



كما لم يفصح صاحب الـ48 عاماً عن الشكل الخططي الذي سيلعب به، أو ما إذا كان يفكر في تغيير مراكز بعض اللاعبين (أمثال كيليان مبابي أو نيمار أو ماركو فيراتي)، ولكنه اكتفى بالتأكيد أنه قد يستخدم نظم خططية مختلفة وفقاً لمقتضيات كل مباراة.



وأوضح: "كرة القدم نظام مفتوح ومتغير، ومراكز اللاعبين قد تتغير من حين لآخر، وفقاً لأحداث كل مباراة وأوقاتها المختلفة".



وشدد بوكيتينو، الذي ارتدى قميص الفريق من قبل على مدار عامين (2001-03)، على أنه لا يشعر بأي خوف أو قلق من قيادة أسماء من العيار الثقيل أمثال مبابي ونيمار: "أعلم جيداً قيمة بي إس جي، ونوعية اللاعبين المتواجدين، سبق وأن عملنا مع لاعبين كبار".



وسيكون الاختبار الأول للمدرب اللاتيني يوم الأربعاء، أمام سانت إيتيان في "الليج آ".



وحول مواجهة برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال، واللعب وجهاً لوجه أمام مواطنه ليونيل ميسي، أكد بوكيتينو أن "التشامبيونز ليغ" هي البطولة "الأهم" للفريق الباريسي، ويرى أن مواجهة الفريق الكاتالوني تمثل "تحدياً كبيراً" بالنسبة له.