أسقف بني سويف: قداس عيد الميلاد المجيد من السادسة إلى التاسعة مساء

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أعلن الأنبا غبريال اسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، اليوم الثلاثاء، انه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف، غدًا الاربعاء، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة دون مشاركة شماسة أو أيا من أفراد الشعب وسيكون القداس اعتبارا من الساعة السادسة والنصف حتي الساعة التاسعة مساء.



وأضاف انه سيقام أيضا قداسات في عدد من كنائس الايبارشية بحيث يقام قداس في كل منطقة بمشاركة كهنة باقي الكنائس وأيضا بدون مشاركة شماسة وأيا من أفراد الشعب.



تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات التي اتخذتها ايبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا المستجد في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.



6 قرارات هامة



وكان الأنبا غبريـال، أعلن عن قرارات هامة انتهى إليها اجتماعه مع كهنة الإيبارشية، لاتخاذ قرار نهائي بشأن قداس ومقابلات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد وترتيبات المرحلة القادمة ضمن الإجراءات الاحترازية لواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.



وبعد مناقشات استغرقت وقتًا طويلًا، أسفر الاجتماع عن 6 قرارات هامة، يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم ولحين إشعار آخر، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة المصرية.



وجاءت قرارات اجتماع إيبارشية بني سويف كالتالي:



1ـ إلغاء قداس رأس السنة الميلادية بما في ذلك ليلة رأس السنة الميلادية.



2ـ يقام قداسات أعياد الميلاد والغطاس بحضور الآباء الكهنة والدياكونين ومعلمين الكنائس فقط، مع تلقي التهاني عبر الهاتف.





3ـ يستمر حضور الصلوات والقداسات عن طريق الحجز المسبق، على أن يبدأ الحجز اعتبارا من أول يناير 2021 بحضور 25% من مساحة الكنيسة.



4ـ تعليق صلوات الثالث وإغلاق قاعات العزاء.



5ـ إقامة صلوات الجنازة بحضور أسرة فقط، وفي حالة الوفاة بفيروس كورونا تقام الصلوات بالمدافن.



6ـ تقام صلوات الإكليل بحضور ما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرة العروسين.



