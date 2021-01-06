ليلى عز العرب عن مشاركتها في فيلم "1000 مبروك": جاءت بالصدفة البحتة"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن مشاركتها في فيلم "1000 مبروك" جاء عن طريق الصدفة البحتة، مشيرة إلى أنها أدت دورًا رئيسيًا في تجارب الأداء لمسلسل "الأصدقاء" الذي كان بطولة الفنانة صفية العمري، وكان مدير الإنتاج في هذا المسلسل هو نفسه لفيلم "ألف مبروك".

وأضافت "عز العرب"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن أول دور حقيقي لها كممثلة كان فيلم "1000 مبروك"، مشيرة إلى أن مدير الإنتاج لفيلم "ألف مبروك" افتكرها بعد 7 سنوات، وعرض عليها المشاركة في الفيلم ورفضت في البداية ولكنه أصر على مقابلتها وذهبت لمقابلته وقال لها "فرصة الفنان أحمد حلمي والمخرج أحمد نادر جلال فوق في المكتب تعالي اتعرفي عليهم".

وتابعت: "وقعت على عقد الفيلم، لـ"1000 مبروك" ومن ساعتها قررت آخذ موقف ضد أي حد يقف أمام مستقبلي الفني والمهني" قائلة: "زوجي غضب مني جدا وأخد موقف بسبب ما قولته"، مشيرة إلى أنها بعد ذلك شاركت في مسلسل "الكبير أوي"، وبعدها استقالت من البنك على الفور وقررت الاحتراف في عالم الفن، مؤكدة أن العمل في المهنتين مع بعض صعب جدًا.


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