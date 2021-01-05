قرطبة وإيبيزا يطيحان بخيتافي وسيلتا فيجو من كأس ملك إسبانيا

أطاح فريقا قرطبة وإيبيزا بخيتافي وسيلتا فيجو من الدور الثاني لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.





وفاز قرطبة المنافس بالدرجة الثانية على ضيفه خيتافي 1 /صفر في الوقت الذي اكتسح في إيبيزا المنافس بالدرجة الثانية أيضا، ضيفه سيلتا فيجو 5 /2.





وفي المباراة الأولى سجل لويس ليديسما هدف الفوز لقرطبة في الدقيقة السادسة.





وفي المباراة الثانية سجل سيرجيو كاستيل الهدفين الأول والثاني لإيبيزا في الدقيقتين 12 و27 وتكفل خافيير بيريز ومانو مولينا (ضربة جزاء) وأنخل رودادو بالأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 28 و61 و90.





وسجل سانتي مينا وجوردان هولسجروف هدفي سيلتا فيجو في الدقيقتين 79 و87.



