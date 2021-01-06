هكذا دعم سيد رجب حورية فرغلي بعد تصريحاتها الأخيرة





وقام سيد رجب، بنشر صورة له تجمعه بالفنانة حورية فرغلي، وعلق علي الصورة قائلًا: "أزمة وهتعدي وانتي جميلة القلب قبل أي شيئ".



في سياق منفصل، دعمت الفنانة أميرة العايدي، الفنانة حورية فرغلي بعد الكشف عن تعرضها للتنمر بسبب تغير شكلها ومرورها بنوبات اكتئاب أدت إلى ابتعادها عن الساحة الفنية بشكل كبير.



وكتبت أميرة العايدي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حورية حبيبتى بحبك اووى، إن شاء الله هتقومى وهتبقي أحسن من الأول إن شاء الله فترة وهتعدى كلنا جنبك يا حبيبتى".



وأضافت: "وكل عام وانتى بصحة جيدة وموجودة بحبك جدًا يا حوريا.. أنا مش عارفة اوصلها خالص الى يعرف لو سمحتم يبعتلى.. ضد التنمر".



وجاءت تصريحاتها الأخيرة التي أعربت خلالها عن حزنها الشديد، إزاء ما بدر من بعض أصدقائها المقربين الذين ابتعدوا عنها الفترة الماضية، بسبب تعرضها لبعض المشاكل بعد العملية الجراحية الأخيرة التى أجرتها في "الأنف".



وأضافت في تصريحات تليفزيونية بحزن بالغ: "قيل لي أنت قميئة وبشعة ولا تقومي بالتمثيل مرة أخرى، لكن أيضا هناك من شجعوني على الاستمرار في التمثيل".









حرص الفنان سيد رجب، على دعم الفنانة حورية فرغلى، خلال الأزمة التي تمر بها حاليا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".