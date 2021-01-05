موسيماني يرفض تدعيم الأهلي في هذا المركز

ذكرت وسائل إعلامية أن الأهلي عرض على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تدعيم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأفاد الإعلامي إبراهيم فايق بأن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي كشف أنه جهز ملفات أكثر من لاعب من أجل عرضها على المدير الفني الجنوب أفريقي لكنه رفض وأكد عدم حاجة المارد الأحمر للتعاقد مع ظهير أيمن في ظل وجود الثنائي محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق الذي يجيد اللعب في هذا المركز.





وأشار الإعلامي إبراهيم فايق إلى أن محمد هاني غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وشارك بدلا منه أحمد رمضان بيكهام ولكنه لم يقدم الآداء المأمول منه.



