طبيبان مصريان يكشفان كواليس زفافهما عبر تطبيق "زووم" فى أمريكا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

استضاف الإعلامى خيرى رمضان الثنائى ناردين نبيل وسامح الطبيبين اللذين تزوجا وهما فى الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق زووم، فى برنامج "حديث القاهرة"، ليرويان قصة زواجهما عبر "زووم"، وتجربة الزواج بشكل عام، واصابتهما بالكورونا خلال الأيام الماضية.

وقالت ناردين فى بداية اللقاء، إن بروتوكول مختلف بعض الشيء عن الولايات المتحدة، وتم منع المضاد الحيوى بسبب العدوى البكتيرية فى الرئة، ولكن الشيء الأهم فى العزل فى المنزل، فالكورونا ليس "دور برد"، والأعراض بتختلف بين شخص وآخر.

وقال سامح، إن شقيقة ناردين، هى صاحبة فكرة الزواج عبر الانترنت، وأقنعوا ناردين أن الزفاف سيكون أفضل عبر تطبيق زووم فى زمن الكورونا، وشاهد الزفاف حوالى 300 شخص من استراليا وأمريكا، ورقصوا وغنوا بطريقتهم، وبمجرد انتهاء الزفاف لم يخرج أحد من المحادثة، ولكن الجميع تحدث لمدة 3 ساعات، ووفرت 100 ألف جنيه بسبب، وهو المبلغ الذى ساعدنا فى الولايات المتحدة الأمريكية، فالمظاهر والأفراح والتكاليف الكبيرة جميعها "مالهاش لازمة"، ولكن الأهم المحبة بين الزوجين.

فيما أضافت ناردين، لم أكن أتخيل أن أقيم حفل زفاف بهذه الطريقة، ولكن بدعم الأسرة استطعت أن أفعل ذلك، واستمتعت بالزفاف، فما شجعنى هو رغبتى فى عدم إيقاف الحياة، لأننا ندرك جيدا أن الكورونا ليس مرض سيمر بعد فترة قصيرة، ولكن نعرف أن الأمر سيطول.

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