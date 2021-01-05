وزيرة التضامن: الرئيس وجه بمنظومة متكاملة لتوفير الأطراف الصناعية لذوي الهمم

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قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الأطراف الصناعية في مصر من أجل دمج ذوي الهم في المجتمع.



وأضافت "نفين" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون هناك منظومة موحدة متكاملة لتوفير الأطراف الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكدت أن هناك اهتمام شديد من الرئيس السيسي بذوي القدرات الخاصة ضمن آلية الدمج في المجتمع، مستطردة "هذه المنظومة كانت تحتاج إلى دعم لأن الأطراف المدعومة عادة ما كانت تعيق الشخص أكثر من إعاقته، والأطراف الأخرى الجيدة كانت غالية الثمن ولذلك كان هناك توجيه من الرئيس بضرورة تطوير هذه المنظومة".

