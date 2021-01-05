خالد البرماوي: "فيسبوك" رصد 55 مليون حالة بث مباشر ليلة رأس السنة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي


قال خالد البرماوي الصحفي المتخصص فى المحتوى الرقمي إن أول تريند لليوم هو المصالحة التاريخية، وكان فى مصر والخليج، وحتى من تريندات العالم، فكان الخامس أو السادس على مستوى العالم فى تويتر، وأكثر الدول المهتمة بالمصالحة، فكانت قطر، ثم موريتانيا ومصر والسعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان، أن 78 % يجلسون فى المنازل، بسبب ظهور 55 ألف حالة كورونا أمس، وكان رئيس الوزراء صرح أن الأجواء ستعود لطبيعتها فى نهاية مارس، وأيضا هناك تساؤلات حول مصير الدوري الإنجليزي.

وتابع، 110 سنة زمالك، كان تريند اليوم لأن جماهير الزمالك عانت من عدم الإحتفال بـ 100 بسبب الأحداث، وأيضا الأهلي تريند بعد فوزه فى دور الـ 32 فى دوري أبطال أفريقيا، وكذلك سعد سمير بعد 363 يوم غياب ووليد سليمان وكهربا وبيكهام وبدر بانون، وفى الفن هناك تريند النجم المصري العالمي مينا مسعود، وعمرو دياب بسبب صورة مع كارولينا زوباكوفا وهى عارضة أزياء.

وأردف، أن فيس بوك رصد 55 مليون حالة بث مباشر ليلة رأس السنة، وبالتالى فإن هناك مئات الملايين من المتابعين لهذه الفيديوهات على الهواء.

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