أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-1-2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
 
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

 كما بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري 15.69 جنيه للبيع، و15.79 للشراء، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وحقق البنك العقاري المصري العربي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، واستقر  سعر الدولار أمام الجنيه التداولات لدى بنك HSBC-مصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار سارة في برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رامي صبري يرد على أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفي محمد يحسم مصيره مع الزمالك بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

خطة زيدان لهازارد في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الأهلي يسجل رقما تاريخيا بعد الفوز على سونيديب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يكشف سر تغيير طريقة اللعب أمام بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 12 ساعة

أول تحرك من الأهلي لعودة عمار حمدي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

06:30 م

أول تحرك من الأهلي لعودة عمار حمدي

10:24 م

أخبار سارة في برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

10:00 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى