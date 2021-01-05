الأردن يتابع مع العراق تجديد مذكرة النفط الخام الموقعة بينهما

تتابع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع الجانب العراقي موضوع تجديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية.





وبحسب مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يتفاوض الجانبان حاليا على بعض بنود مذكرة التفاهم.

وجاء استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 2 شباط 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروح منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات.