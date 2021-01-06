الصحة تكشف موعد البدء في توزيع لقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للبحوث، وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح كورونا ليس له علاقة بمرضى كورونا، وإنما يتلقاه الأصحاء للوقاية من كورونا.





وكشفت "عاصم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا، موضحة أن الفئات المعرضة أكثر للإصابة مثل الأطقم الطبية وجميع العاملين بمستشفيات العزل والعمال، حيث سيبدأ تلقيحهم بداية من الأسبوع المقبل، والفئات الكبيرة بالسن، والفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة.



