الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الدوري

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمرار التدريبات دون راحة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه غدًا الأربعاء في الحادية عشرة صباحًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الفريق قد نجح في حسم التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى سونيديب بطل النيجر بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وكان الأهلي قد فاز بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب، الذي أقيم في نيامي عاصمة النيجر، قبل أن يكرر الفوز على سونيديب برباعية نظيفة في لقاء الإياب اليوم.

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