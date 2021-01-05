وزير الإنتاج الحربى: تحويل 300 أتوبيس هيئة نقل عام للعمل بالغاز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم تحويل 300 أتوبيس من هيئة النقل العام للعمل بالغاز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إجراء تجربة على أتوبيس هيئة نقل عام بالقاهرة لمسافة 30 كيلو متر وظل يعمل 4 أشهر بنجاح.

وأضاف أن الوزارة ترسل المهندسين للتدريب في مراكز تصنيع السيارات بالخارج لمدة عام على الأقل لنقل الخبرة من أجل توطين الصناعة في مصر.

وأردف أنه يتم تحفيز شركات السيارات العالمية بإخبارهم أن مصر بوابة لأفريقيا وأنها تملك اتفاقيات تجارة حرة مع دول القارة ما يسهم في فتح أسواق للسيارات التي يتم انتاجاها بين مصر بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى.

وأكد المهندس محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء منظومة لتتبع حركة الدواء لمنع احتكاره من قبل الصيدليات.
وأوضح أن الوزارة لديها قطاع مدني كبير يوفر احتياجات السوق المحلي كما أنها تشارك في مشروعات قومية مثل منظومة الحيازات الزراعية والتأمين الصحي ومنظومة التموين.
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