حقيقة إقالة مدير المستشفى بعد استغاثته توفير الأكسجين للمرضى (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور أحمد بمبي، مدير مستشفى العزل بالحامول، حقيقة إقالة الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول العام بمحافظة كفر الشيح، بسبب استغاثته لتوفير أنابيب الاكسجين للمرضى، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح على وجه الإطلاق". 

وتابع "بمبي"، خلال تصريحات إعلامية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدكتور أحمد مصباح مدير المستشفى حتى اليوم، ولم يتم اقالته نهائيًا، متابعًا: "لازم الدكتور أحمد يكافئ على اللي عمله، مديرية الشئوون الصحية أصدرت بيانًا نفت فيه إقالة الدكتور أحمد مصباح، ومال زال على قوة عمل المستشفى حتى الآن". 

ولفت إلى أن الحديث على أن الدكتور "مصباح" من عناصر الإخوان، أمر بعيد كل البعد عن الصحة، بدليل أنه يحتل هذا المنصب منذ عدة سنوات.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 813 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 115414 حالة حتى أمس الثلاثاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و7918 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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