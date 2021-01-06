حقيقة إقالة مدير المستشفى بعد استغاثته توفير الأكسجين للمرضى (فيديو)

كشف الدكتور أحمد بمبي، مدير مستشفى العزل بالحامول، حقيقة إقالة الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول العام بمحافظة كفر الشيح، بسبب استغاثته لتوفير أنابيب الاكسجين للمرضى، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح على وجه الإطلاق".





وتابع "بمبي"، خلال تصريحات إعلامية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدكتور أحمد مصباح مدير المستشفى حتى اليوم، ولم يتم اقالته نهائيًا، متابعًا: "لازم الدكتور أحمد يكافئ على اللي عمله، مديرية الشئوون الصحية أصدرت بيانًا نفت فيه إقالة الدكتور أحمد مصباح، ومال زال على قوة عمل المستشفى حتى الآن".





ولفت إلى أن الحديث على أن الدكتور "مصباح" من عناصر الإخوان، أمر بعيد كل البعد عن الصحة، بدليل أنه يحتل هذا المنصب منذ عدة سنوات.



