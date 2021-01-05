متحدث صندوق تحيا مصر: سنوفر الدعم المالى للأسر الأكثر احتياجا للقاح كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، تابعنا مع الدكتور هانى الناظر وعدد من رجل الأعمال، مبادرات توفير اللقاح للأسر الأولى بالرعاية، ولكن فيما يتعلق بصندوق تحيا مصر، هو توفير الدعم المالى للقاح للأسر الأكثر احتياجا، ونحشد الرأى العام حاليا لمساعدة الكثيرين.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، يمكن التبرع من خلال العديد من المنصات، وأكشاك الشارع، وأيضا "الكريدت كارد"، يستطيع أن شخص أن يتبرع من خلال موقعنا الإلكترونى، وحتى من يتواجد خارج مصر يستطيع أن يتبرع من خلال أكواد معينة.

وتابع، لا نعرف موعد انتهاء الموجة الثانية، وهذا هو دور "تحيا مصر"، ونعمل فى اللقاح، والتنمية العمرانية، ومرضى الفشل الكلوى، وغيرها من المبادرات، ووفرنا 1500 ماكينة غسيل كلوى، وتوريد 500 حضانة، ورفع كفاءة 1800 منزل لحماية الناس من مطر الشتاء، ورصدنا للقاح من خلال قوائم وزارة الصحة، ومن خلال سنعرف القيمة التى سندفعها. 

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